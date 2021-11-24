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'İleri dönük yönlendirmeyi azaltabiliriz'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, "İleri dönük yönlendirmeyi azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

24.11.2021 - 07:22 |
'İleri dönük yönlendirmeyi azaltabiliriz'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, merkez bankası politikasına yönelik yönlendirmeyi azaltabileceklerini, daraltabileceklerini, bankanın kararlarını toplantıdan toplantıya oluşturma yönüne gideceği söylemine geri dönebileceklerini ifade etti.

Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi'nde konuşan Bailey, eski BoE Başkanı Mark Carney döneminde oluşturulan "ileri dönük yönlendirme"nin taraftarı olmadığını söyledi.

Bailey, "Uygulanan politikanın alternatifi, toplantıdan toplantıya değerlendirmede bulunmak ve herhangi bir yönlendirme sunmamak. Bu seçenek masadan kalkmış değil. Bu PPK tarafından sıklıkla kullanılan bir zemin ve buna geri dönebileceğini hayal edebiliyorum" dedi.

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