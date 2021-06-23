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İlk kez iki dijital bankaya ruhsat verdiler

Suudi Arabistan, ilk kez toplam sermayesi 1,07 milyar dolar olan iki dijital bankanın kuruluşuna onay verdi.

23.06.2021 - 13:26 | | AA
İlk kez iki dijital bankaya ruhsat verdiler

Suudi Arabistan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Dijital Ödemeler Şirketi'nin (STC Pay) "STC Bank" adı altında 667 milyon dolar sermaye ile bankacılık işlemlerinde bulunmasına onay verdiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, söz konusu bankanın hisselerinin yüzde 85'i Suudi Arabistan Telekomünikasyon Şirketi'ne (STC), yüzde 15'i de uluslararası para transfer şirketi Western Union'a ait olacak.

Kurulmasına onay verilen diğer dijital banka ise "Abdurrahman bin Sad el-Raşid ve Çocukları" adlı yerel bir firmanın önderliğinde yatırımcı ve şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından 400 milyon dolar sermaye ile kurulacak.

Merkez Bankası Başkanı Fahd el-Mubarek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iki bankanın fiili olarak hizmete başlaması konusunda gerekli operasyonel ve teknik hazırlıkların tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mubarek, dijital bankaların da ülkede çalışan diğer bankalara uygulanan siber güvenlik, kara para aklama, terör finansmanı ve operasyonel risklerle mücadelede denetim ve kontrollere tabi olacağını vurguladı.

Dijital bankacılık ve ekonomiye ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Suudi Arabistan'ın ülkeye ait bir dijital para üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. 

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