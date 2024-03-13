'İlkbaharda faiz indirimine başlanabilir'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Galhau'ya göre Avrupa Merkez Bankası'nda enflasyonla mücadelenin kazanılmasıyla birlikte ilkbaharda faiz indirimine başlanması konusunda geniş bir mutabakat var.

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Le Figaro Gazetesi'ne konuşan Villeroy, para politikasını gevşetmeden önce çok uzun süre beklemenin ve ekonomiye gereksiz yere zarar vermenin riskinin, çok erken davranmak ve enflasyonun yeniden yükselmesine izin vermekle "en azından eşit" olduğunu söyledi.

ECB üyelerinin ABD Merkez Bankası'ndaki (Fed) meslektaşlarından bağımsız hareket edebileceklerini ve süreç başladığında gevşeme hızını gerektiği gibi ayarlamak için geniş bir alana sahip olacaklarını da savunan Villeroy, "Geçen haftaki Yönetim Konseyi toplantımızdan bu yana, baharın 21 Haziran'a kadar süreceği göz önünde bulundurulduğunda ilkbaharda faiz oranlarının düşürülmesi konusunda çok geniş bir mutabakat var" dedi.

ECB'nin 11 Nisan ve 6 Haziran'da politika kararları alması planlanırken, Villeroy'un meslektaşlarının büyük çoğunluğu ikinci toplantıda mevduat faizinin mevcut rekor seviyesi olan %4'ten düşürülmeye başlanacağını belirtiyor.