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IMF, Japonya'nın büyüme oranını revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021'de Japonya ekonomisinin büyüme oranını aşağı yönlü revize etti.

28.07.2021 - 08:21 | | AA
IMF, Japonya'nın büyüme oranını revize etti

Fonun bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisine yönelik Nisan 2021'de açıkladığı büyüme tahminini 0,5 oranında düşürdü.

IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında Japonya ekonomisinin bu yıl, 2020'ye kıyasla yüzde 2,8 oranında büyüyeceği beklentisini öne sürdü.

Raporda, G7 ekonomileri arasında, aşağı yönlü revize edilen tek ülke Japonya olarak kayda geçti.

2022 yılı büyüme oranı beklentisi olarak ise IMF Japonya'nın, daha önce açıklanan oranını 0,5'ten 3'e yükseltti.

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