Imf Nedir, Ne İşe Yarar? Imf'in Temel Görevleri Nelerdir?

IMF, parasal açıdan zor durumda kalan ülkelere para vermek maksadıyla kurulmuş bir fon olup bu kurumun merkezi ise Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır.

IMF Nedir?

IMF'nin tanımını kısaca şu şekilde yapmak mümkündür; IMF 189 ülkeden oluşan bir para fonu olmaktadır. Kendi iç tüzüğüne sahip durumda olan bu uluslararası para fonu, dünya üzerindeki para durumunu dengeleyici bir rol üstlenmektedir. 189 ülkenin katılımıyla oluşan bu para fonunda her ülkenin bir temsilcisi görev almaktadır.

Parasal açıdan sıkıntı yaşayan ülkelere nakit sağlamak maksadıyla kurulmuş olan IMF'in merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır. IMF para fonu, küresel anlamda iş birliği sağlamayı, dünya üzerinde ekonomik büyümenin geliştirilmesini hedefler.

Her ne kadar IMF'in 189 ülkeden oluşan üyesi bulunuyor olsa da guvenörler kurulu olarak adlandırılan bir bölümü faaliyet göstermektedir. IMF'nin bünyesinde faaliyet gösteren ve bu anlamda en etkili organı olan guvenörler kurulu 12 kişiden oluşmaktadır. Senede bir defaya mahsus olarak toplanan guvenörler kurulu, yeni üye kabulünün gerçekleştirilmesinden kotaların belirlenmesine kadar olan en önemli kararların alınmasıyla ilgilenmektedir.

IMF Ne İşe Yarar?

IMF parasal açıdan zor duruma düşen ülkelerin borç almasına yarayan bir kuruluş olarak faaliyet gösterir. IMF, ekonomik açıdan zor duruma düşen organizasyon üyelerine borç verir ve üye ülkelerin ekonomileri üzerinden küresel ekonomiyi izler. Bu doğrultuda da uluslararası ekonomik istikrarı oluşturma çabası içinde yer alır.

IMF, uluslararası parasal işbirliğini teşvik edici bir role sahiptir. Bu sayede devletler arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesini ve gelişme gösteren ticaretin kolaylaşmasını sağlayıcı bir etki yaratmak için çalışır. Bu kurum ayrıca, üye konumundaki ülkelerin tam istihdama ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına zemin hazırlar.

IMF'nin Temel Görevleri Nelerdir?

IMF diğer tabiri ile Uluslar Arası Para Fonu'nun temel görevlerini maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Küresel düzeyde mali istikrarı sağlanması,

- Parasal konularda küresel işbirliğini arttırılmasını sağlamak,

- Uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak,

- Yüksek düzeyli istihdamı Sağlamak,

- Uluslararası sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek,

- Küresel anlamda yoksulluğu azaltmak için çalışmak,

IMF'den İsteyen Her Ülke Borç Alabilir mi?

IMF yani diğer tanımıyla Uluslar Arası Para Fonu üzerinden her ülkenin borç alması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Çünkü IMF yalnızca ödeme olasılığı söz konusu olan ülkelere borç vermektedir. Bunun anlamı, IMF kendini garanti altına almadan herhangi bir ülkeye borç vermiyor. IMF'in borç verebilme olanağının söz konusu olması için, borç verilmesi planlanan ülkenin gelişme ihtimalinin olması ve bunun beraberinde sürekli işleyen bir ekonomisinin var olmasının gerekliliği söz konusudur. olması gerekiyor.