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IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda Türkiye için 2023 yılı GSYH beklentisini %4 olarak açıkladı.

10.10.2023 - 11:18 |
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye için ekonomik büyüme tahmininin 2023 yılında iç talebin beklenenden güçlü olması nedeniyle yukarı yönlü revize edildiğini bildirdi.

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IMF, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bugün yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda da Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.

IMF'nin cuma günü gözden geçirmeyle ilgili yaptığı açıklamada raporun "Global Ekonomik Görünüm Raporu"ndan sonra yazıldığı belirtildi.

2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 3 seviyesinden 3,2'ye revize edildi.

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