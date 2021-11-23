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IMF, Ukrayna için kredi programını uzattı

IMF, Ukrayna için kredi programını uzattı, yeni dilimi serbest bıraktı.

23.11.2021 - 06:49 |
IMF, Ukrayna için kredi programını uzattı

IMF, Ukrayna ile yapmış olduğu 5 milyar dolar büyüklüğündeki kredi anlaşmasını 6 ay için uzattı ve Ukrayna'ya 699 milyon dolarlık yeni kredi diliminin verilmesini onayladı.

İcra Kurulu toplantısının ardından IMF'den yapılan açıklamada, uzatılan kredi programının Ukraynalı yetkilileri COVID-19 şokunun etkilerini düzeltmelerinde, ekonomik toparlanmayı sürdürmede ve kırılganlıkları azaltacak önemli yapısal reformlarda ilerleme konularında yardım etmeyi amaçladığı vurgulandı.

IMF açıklamasında, Ukraynalı yetkililerinin borç sürdürülebilirliğini sağlayacak mali politikalara geri dönmeyi kabul ettikleri ve merkez bankasının bağımsızlığını koruma, yolsuzluklarla mücadele etme ve yargı reformu üzerinde çalışma sözü verdikleri ifade edildi.

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