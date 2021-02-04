IMF yeni bir yöntem açıklayacak

IMF, ülkelerin borç sürdürülebilirliklerini değerlendirmeye yönelik bir bir yöntemi uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Yeni yöntem ilk olarak 2013 yılındaki Avrupa ülke borç krizi sonrasında gündeme gelmişti. IMF açıklamasına göre, yeni yöntem üzerinde çalışmalar tamamlanması üzere, bu yöntem 2021'in son çeyreği veya 2022'nin ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacak.

IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Departmanı Müdür Yardımcısı Jeromin Zettelmeyer yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin borç sürdürülebilirliğini değerlendirmek her zaman "bilimden çok bir sanat" olmuştur ve yeni sistem bu sürece biraz daha bilim katmayı amaçlıyor" dedi.