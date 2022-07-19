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IMF'den Avrupa'ya resesyon uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rus gazının tamamen kesilmesinin Avrupa'da resesyona yol açacağı uyarısında bulundu.

19.07.2022 - 14:57 |
IMF'den Avrupa'ya resesyon uyarısı

Financial Times'ın haberine göre IMF, Rusya'nın doğal gaz akışını tamamen kesmesi halinde Doğu Avrupa'da ve İtalya'da ağır resesyon yaşanacağı uyarısında bulundu.

IMF'in Rus gazının tamamen kesilmesinin Çekya, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da yüzde 5'in üzerinde resesyona yol açacağını öngördüğünü yazan FT, bunun önüne geçilmesi için Avrupa Birliği (AB) üyelerinin temin ettikleri LNG'yi paylaşmaları gerektiğini vurguladı.

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