IMF'den BoJ'a parasal sıkılaşma çağrısı

Gourinchas'ın açıklamaları BoJ'un cuma günü gerçekleştireceği ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle yönetim kurulunun yeni fiyat tahminlerini açıklayacağı tartışmalı getiri eğrisi kontrolü politikasını değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendireceği toplantı öncesinde geldi.

Gourinchas, Japonya'nın enflasyon görünümüne ilişkin olarak, "Şu anda risk muhtemelen yukarı yönlü, belki de enflasyon baskıları hedefin üzerinde kalmaya devam edecek" dedi.

IMF'in Dünya Ekonomik Görünümü Raporu güncellemesinin yayınlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gourinchas, "Japon yetkililere tavsiyemiz şu anda para politikasının destekleyici kalabileceği, ancak kendisini belki de artırmaya başlama ihtiyacına hazırlaması gerektiğidir" dedi ve IMF'in Japonya'yı "biraz daha esnek olmaya ve belki de şu anda sahip olduğu getiri eğrisi kontrolünden uzaklaşmaya" teşvik ettiğini söyledi.