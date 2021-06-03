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IMF'den İtalya tahmini

IMF, İtalya ekonomisinin 2021'de yüzde 4,3 büyümesini bekliyor.

03.06.2021 - 11:49 |
IMF'den İtalya tahmini

İtalya için madde 4 kapsamında hazırladığı gözden geçirme raporunu yayınlayan IMF, 2021 yılında GSYH'nın yüzde 4,3 büyüyeceğini tahmin etti.

IMF, 2020 yılında yüzde 8,9 küçülen ekonominin 2022 yılında da yüzde 4,0 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

IMF raporuna göre İtalya'da enflasyonun 2021 ve 2022'de sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 1 olması bekleniyor. İşsizlik oranının ise yükseleceğini tahmin eden IMF, 2020 yılında yüzde 9,3 olan işsizlik oranının 2021'de yüzde 10,3 ve 2022 yılında yüzde 11,6 olacağını öngördü.

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