IMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu
Uluslararası Para Fonu (IMF), Gita Gopinath'ın yerine baş ekonomist olarak Kaliforniya-Berkley Üniversitesi'nden ekonomist Pierre-Olivier Gourinchas'ı atadı.
11.01.2022 - 07:59 |
2003 yılından bu yana Berkley'de görev yapan Gourinchas, buradan önce Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde de çalıştı.
Gourinchas, IMF'deki görevine 24 Ocak'tan itibaren yarı zamanlı olarak başlayacak ve tam zamanlı çalışmaya 1 Nisan'da geçecek. Baş ekonomist olarak IMF'nin araştırma departmanına da liderlik edecek.