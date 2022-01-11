IMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu

2003 yılından bu yana Berkley'de görev yapan Gourinchas, buradan önce Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde de çalıştı.

Pierre-Olivier Gourinchas

Gourinchas, IMF'deki görevine 24 Ocak'tan itibaren yarı zamanlı olarak başlayacak ve tam zamanlı çalışmaya 1 Nisan'da geçecek. Baş ekonomist olarak IMF'nin araştırma departmanına da liderlik edecek.