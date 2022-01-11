Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaIMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri IMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu

IMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Gita Gopinath'ın yerine baş ekonomist olarak Kaliforniya-Berkley Üniversitesi'nden ekonomist Pierre-Olivier Gourinchas'ı atadı.

11.01.2022 - 07:59 |
IMF'nin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu

2003 yılından bu yana Berkley'de görev yapan Gourinchas, buradan önce Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde de çalıştı.

IMFnin yeni baş ekonomisti Gourinchas oldu

Pierre-Olivier Gourinchas

Gourinchas, IMF'deki görevine 24 Ocak'tan itibaren yarı zamanlı olarak başlayacak ve tam zamanlı çalışmaya 1 Nisan'da geçecek. Baş ekonomist olarak IMF'nin araştırma departmanına da liderlik edecek.

    Rus ordusu çekiliyor! Tokayev'den açıklama geldi
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! İlk o yaptı, adını tarihe yazdırdı...
    Çalışmayana da asgari ücret! 'Hiçbiri çıtayı bu kadar yükseğe çıkarmamıştı’
    Taraftarın istifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık geldi! Tribüne döndü ve...
    Genç avukatın feci sonu! Katilin mesajları kan dondurdu
    90 günde yapılan hisar 700 günde onarılacak
    Masterchef'te final haftası! Yarışmaya veda eden isim belli oldu
    Prim ve ödeneğe güncelleme! Rakamlar netleşti
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    Kim’in eşi ponpon kız çıktı! Geçmişini silmeye çalışıyor
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    Pazarı ele geçiriyor! Cep telefonunda hamle...
    Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
    Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Rus ordusu çekiliyor! Tokayev'den açıklama geldi
    Rus ordusu çekiliyor! Tokayev'den açıklama geldi
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! İlk o yaptı, adını tarihe yazdırdı...
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! İlk o yaptı, adını tarihe yazdırdı...
    Çalışmayana da asgari ücret! 'Hiçbiri çıtayı bu kadar yükseğe çıkarmamıştı’
    Çalışmayana da asgari ücret! 'Hiçbiri çıtayı bu kadar yükseğe çıkarmamıştı’
    Taraftarın istifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık geldi! Tribüne döndü ve...
    Taraftarın istifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık geldi! Tribüne döndü ve...
    Genç avukatın feci sonu! Katilin mesajları kan dondurdu
    Genç avukatın feci sonu! Katilin mesajları kan dondurdu
    90 günde yapılan hisar 700 günde onarılacak
    90 günde yapılan hisar 700 günde onarılacak
    Masterchef'te final haftası! Yarışmaya veda eden isim belli oldu
    Masterchef'te final haftası! Yarışmaya veda eden isim belli oldu
    Prim ve ödeneğe güncelleme! Rakamlar netleşti
    Prim ve ödeneğe güncelleme! Rakamlar netleşti
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    Kim’in eşi ponpon kız çıktı! Geçmişini silmeye çalışıyor
    Kim’in eşi ponpon kız çıktı! Geçmişini silmeye çalışıyor
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    Pazarı ele geçiriyor! Cep telefonunda hamle...
    Pazarı ele geçiriyor! Cep telefonunda hamle...
    Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
    Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
    Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
    Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Nijerya-Mısır maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

    Nijerya-Mısır maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

    Ümraniye'de uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın

    Ümraniye'de uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın