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05.02.2021 - 08:53 | | Foreks

IMF'ten Arjantin açıklaması

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gery Rice, "Arjantin ile mayıs ayına kadar bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

IMF'ten Arjantin açıklaması
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IMF Dış İlişkiler Direktörü Gery Rice, IMF'in Arjantin ile 2018'de yapılan ve başarısız olan 57 milyar dolarlık anlaşmanın yerini alacak bir anlaşmaya mayıs ayına kadar varmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Guzman, Paris Kulübü üyelerine 2 milyar dolardan fazla ödeme yapmaları gereken mayıs ayına kadar IMF ile bir anlaşmaya varmak istediklerini söylemişti.

Arjantin'in Paris Kulübü'ne borcunu yeniden yapılandırabilmek için IMF ile anlaşmaya varmaya ihtiyacı var.

Rice yaptığı açıklamada, "Bakan Guzman'ın takvimini yakalamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bakan'ın işaret ettiği takvimi yakalamak için otoriteler ile çok yoğun şekilde çalışmaya çalışacağız" diye konuştu.

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