'İngiliz bankaları için risk yok'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD'de Silicon Valley Bank'ın batması sonrasında İngiliz bankaları için bir "sistemsel risk" bulunmadığını belirtti.

ITV'ye konuşan Sunak, SVB'nin İngiltere'deki bağlı ortaklığı SVB UK'nin HSBC tarafından satın alınmasını olumlu karşıladığını belirtirken, "Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve BoE Başkanı Andrew Bailey sistemsel risk konusunda herhangi bir endişe duymamakta haklı. Bankalarımız iyi sermayelendirilmiş durumda, likidite güçlü" dedi.