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İngiliz çalışanlara 9 yılın en yüksek ücret artışı

İngiliz işverenler çalışanların ücretlerine 9 yılın en yüksek artışını yapmaya hazırlanıyor.

14.02.2022 - 08:09 |
İngiliz çalışanlara 9 yılın en yüksek ücret artışı

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan ankette İngiliz işverenlerin çalışan maaşlarına son 9 yıldaki en büyük artışı yapmaya hazırlandıkları ortaya koyuldu. Ancak işverenlerin ücretlerde yapmaya hazırlandıkları yüzde 3'lük artış enflasyonun altında kalmaya devam edecek.

CIPD araştırmasına göre kamu ve özel sektörden işverenlerin 2022'de planladıkları ücret artışlarının medyanı 3 ay önceki ankette ortaya çıkan yüzde 2'den yüzde 3'e yükseldi. Bu, 2012-2013 kışından bu yana görülen en yüksek oran oldu.

CIPD'nın 6-30 Ocak arasında 1006 işveren ile yaptığı ankete göre işverenlerin yüzde 70'i 2022 yılı ilk çeyrekte çalışan sayısını artırmayı, yüzde 11'i ise düşürmeyi planlıyor. 2022'de temel maaşlara zam planlayan işveren oranı yüzde 40 olurken, ücretleri dondurmayı düşünenlerin oranı yüzde 7 ve düşürmeyi planlayanların oranı yüzde 1 oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonun nisan ayında yüzde 7,25 ile tepe yapmasını, 2022'de ortalama enflasyonun yüzde 5,75 olmasını ve ücretlerin yüzde 3,75 artmasını bekliyor.

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