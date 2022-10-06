İngiliz hisse senedi ve tahvilleri değer kaybetti

Liberum Capital Stratejisti Joachim Klement yaptığı değerlendirmede "Yatırımcılardan aldığımız geri bildirimler böyle bir hükümet kaosu olduğu sürece İngiltere'yi yatırım yapılamaz gördükleri yönünde" dedi.

Londra Borsası'nda FTSE 350 Endeksi içinde yer alan şirketlerin piyasa değeri 2 Eylül kapanışından bu yana 77 milyar sterlin azaldı.

İngiltere'nin devlet tahvilleri ve enflasyona endeksli tahvillerinde değer kaybı bir aylık süreçte 200 milyar sterlin civarında oluştu.