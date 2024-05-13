İngiliz işverenlerin ücret planı değişmedi

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tarafından bugün yayınlanan ankete göre İngiltere'de işletmeler daha yüksek iş gücü maliyetlerini üstlenmeye daha az istekliler.

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İngiliz işverenler önümüzdeki 12 ay içinde ücretleri yüzde 4 oranında artırmayı bekliyor. 3 ay önce yapılan ankette de gelecek 12 ay için ücret artışı benzer bir oranda çıkmıştı. Anket, kamu sektöründeki beklentilerin ise yüzde 3'te kaldığını ortaya koydu.

İngilterede tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında yüzde 3,2'ye geriledi ve İngiltere Merkez Bankası, düzenlenmiş enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından Nisan ayında enflasyonun yüzde 2 civarına gerilemesini bekliyor.

CIPD iş gücü piyasası ekonomisti James Cockett, "İşverenlerin ücret artışı beklentileri salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, enflasyon düştükçe ve iş gücü piyasası yavaşlamaya devam ettikçe önümüzdeki aylarda ücret artışı planlarını değiştirmelerini bekliyoruz" dedi.

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Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşu da bugün yayınladığı ayrı bir raporda, enflasyona göre düzeltilmiş ücretlerdeki mevcut artışın sürdürülemez olduğunu belirtti.

Resolution Foundation Araştırma Direktörü Greg Thwaites, "Verimlilik artmadıkça, ücret artışı duracak ya da ücret artışları daha yüksek fiyatlar yoluyla yansıtılacak ve enflasyon sorunlarımızı uzatacak" dedi.