İngiliz tüketiciler Noel'i beklemedi

Britanya Perakende Konsorsiyum'u (BRC) tarafından derlenen verilere göre kasım ayında mağaza satışları ve online satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Bu, temmuz ayından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu. Ekim ayında satışlar yüzde 1,3 artış göstermişti.

Toplam perakende satışlar kasım ayında 2019'un aynı ayına göre de yüzde 4,1 artış gösterdi.

Kasım ayıda karşılaştırılabilir satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükseldi. Ekim ayında satışlar yıllık yüzde 0,2 düşmüştü.

Barclaycard verilerine göre de kasım ayında tüketici harcamaları 2019'un aynı dönemine göre yüzde 16 yükseldi.

Tüketicilerin zaruri olmayan kalemlere harcamaları 2021 Kasım ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı ve bu pandeminin başından bu yana görülen en büyük artış oldu.