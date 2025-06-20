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İngiliz tüketicilerin güveni yılın zirvesinde

İngiliz tüketicilerin güveni bu ay ekonomiye ilişkin duyarlılığın artmasıyla 2025 yılının en yüksek seviyesine yükseldi.

20.06.2025 - 09:25 | | Foreks Haber
İngiliz tüketicilerin güveni yılın zirvesinde

Pazar araştırma şirketi GfK'nın tüketici güven endeksi Mayıs ayındaki -20 seviyesinden Haziran ayında -18'e yükselerek Aralık ayından bu yana en yüksek değerini aldı. Ekonomistler endeksin değişmeyeceğini öngörmüşlerdi.

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Bununla birlikte endeks uzun dönem ortalaması olan -11'in altında kalmaya devam ediyor ve bir yıl öncesine göre daha düşük.

GfK Tüketici Analizleri Direktörü Neil Bellamy, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasının ardından önümüzdeki haftalarda benzin fiyatlarının artacak olması ve gümrük tarifelerinin tam etkisine ilişkin belirsizliğin devam etmesi nedeniyle tüketicileri olumsuz etkileyebilecek pek çok şey var" dedi.

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