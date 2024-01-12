İngiltere ekonomisi kasımda büyüdü

Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre İngiliz ekonomisi kasım ayında %0,3 oranında büyüdü.

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Kasımda sona eren 3 ayda GSYH önceki 3 aya göre yüzde 0,2 daraldı.

Kasım ayında İngiltere'nin sanayi üretimi bir önceki aya yüzde 0,3 arttı. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 daraldı. Beklenti yıllık bazda yüzde 0,7 artış olacağı yönündeydi.

Ekim ayı yıllık sanayi üretim verisi yüzde 0,5 daralmadan yüzde 1,3 daralmaya revize edildi.

Kasım ayında İngiltere'den Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkeler ile ticaret açığı 2,8 milyar sterline geriledi. Ekim ayında açık 3.9 milyar sterlin olmuştu.