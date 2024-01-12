Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı dış ticaret endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,9 azaldı, yakıtlarda %19 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,7 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %5 ARTTI

İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 azaldı, yakıtlarda %52,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %7,8 AZALDI

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,2 azaldı, yakıtlarda %27,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2 azaldı, yakıtlarda %6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %12,8 arttı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi 2023 Ekim ayında 152,5 iken 2023 Kasım ayında %0,5 oranında azalarak 151,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi 2022 yılı Kasım ayında 150,3 iken 2023 yılı Kasım ayında %5 oranında artarak 157,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %7,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi 2023 Ekim ayında 133,4 iken 2023 Kasım ayında %7,2 oranında azalarak 123,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Kasım ayında 119 iken 2023 yılı Kasım ayında %2,3 oranında artarak 121,7 oldu

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI KASIM AYINDA 86,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Kasım ayında 79,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,9 puan artarak, 2023 yılı Kasım ayında 86,3 oldu.

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