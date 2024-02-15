İngiltere ekonomisi resesyona girdi
İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi.
15.02.2024 - 10:31 | | Foreks Haber
İngiltere ekonomisi aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,3 daraldı. Temmuz ve Eylül döneminde yaşanan %0,1 oranında daralma ile birlikte 2023 yılının ikinci yarısında resesyona girdi.
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Ekonomistler ekim-aralık döneminde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %0,1 oranında daralma göstereceğine işaret etti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kasım ayındaki %0,2'lik büyümenin ardından aralık ayında ekonomik çıktının aylık bazda %0,1 oranında düştüğünü açıkladı.