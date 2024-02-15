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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı aralıkta yıllık %1,7 arttı.

15.02.2024 - 10:04 | | Foreks Haber
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 800 bin 999 kişi iken, 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 57 bin 373 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,4 azaldı, inşaat sektöründe %10,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

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