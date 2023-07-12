'İngiltere ekonomisi yüksek faizlere dirençli'

6 aylık Finansal istikrar Raporu'nda yapılan açıklamaya göre "Yüksek borç ödeme oranlarına sahip hanehalklarının oranı arttı ve 2023'e kadar da artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak 2007'de ulaşılan tarihi zirvenin bir şekilde altında kalacağı tahmin ediliyor" denildi.

BoE hanehalkının yüksek faizlerden bankalara oranla daha çok etkilendiğini belirterek şirket sektörlerinin geniş ölçekte dirençli olmaya devam ettiğini kaydetti.

Banka bun arağmen yüksek finans maliyetinin bazı küçük ve yüksek kaldıraçlı şirketlere baskı yapabileceğine işaret etti.