İngiltere ekonomisinin daralması bekleniyor

İngiltere'de nisan ayında GSYH yüzde 0,3 düşmüştü. Hanehalkı alım gücünün yüksek enflasyonun etkisiyle zayıfladığı ortamda ekonomik aktivitenin mayıs veya haziran aylarında da zorlanmasının büyük olasılık olduğunu belirten Tombs, "Mayıs ayında GSYH'nin bir önceki aya göre yüzde 0,4 artmasını ve haziran ayında yüzde 1,7 düşüş göstermesini bekliyoruz" dedi.

Tombs ayrıca İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı beklediğini de ifade etti.