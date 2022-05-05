İngiltere faiz artırdı

BoE giderek daha fazla ön plana çıkan resesyon risklerine rağmen yüksek enflasyon ile mücadele için bir kez daha faiz artırımına gitti. Son 4 toplantıda da faiz artırımı yapan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.

Para Politikası Komitesi (MPC) gösterge faizinin 25 baz puan artırılması kararını 3'e karşı 6 oy ile aldı. Üyeler Catherine Mann, Jonathan Haskel ve Michael Saunders gösterge faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 1,25'e çıkarılması yönünde oy kullandı.

Ekonomistler faizin 1'e karşı 8 oyla 25 baz puan artırılmasını bekliyordu.

Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklama komite üyeleri arasındaki bölünmüşlüğü de ortaya koydu. Üyelerden ikisi büyümeye yönelik riskler dikkate alındığında para politikasında sıkılaştırmaya ilişkin ortaya konan ileri dönük yönlendirmenin çok güçlü olduğunu savundu.

Ancak BoE açıklamasında "MPC üyelerinin çoğunluğu önümüzdeki aylarda para politikasında belli bir derecede sıkılaştırmanın hala uygun olabileceğini düşünüyor" ifadesi yer aldı.

BoE ayrıca İngiltere'nin hanehalkı enerji fiyatları için üst sınır uygulaması nedeniyle enflasyonun diğer büyük ekonomilere göre daha geç tepe yapabileceğini ve düşebileceğini de vurguladı.