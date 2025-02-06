İngiltere faiz indirdi

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 7 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 2 üye ise 50 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

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Böylece, BoE politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü.

Banka, politika faizinde kasım ayından bu yana ilk defa değişikliğe gitmiş oldu.

BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert bir şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen halen yüksek olduğu kaydedildi.

İç baskıların azalmasına rağmen küresel enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu artıracağı belirtilen açıklamada, Kurulun enflasyon konusundaki işaretleri yakından takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürülmesinin desteklenmesi için faiz oranının yüzde 4,5'e düşürülmesi kanaatine varıldığına işaret edildi.

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Enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklere ilave olarak ekonomide hem talep hem de arz konusunda belirsizlikler bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, talepte uzun süreli zafiyet olması durumunda enflasyonist baskıların azalabileceği ve bankanın faiz oranını daha az kısıtlayan bir yola gidebileceği belirtildi.

Açıklamada, Kurulun enflasyonun kalıcılığına ilişkin riskleri, ekonomideki toplam arz ve talep arasındaki dengeyi ve ortaya çıkabilecek yeni gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği bildirildi.

BoE Başkanı Bailey, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere ekonomisini ve küresel gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, BoE'nin bugün faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararı almasını bekliyordu.

BoE, geçen yıl ağustos ve kasım olmak üzere iki seferde toplam 50 baz puan faiz indirmişti. Öte yandan, Bankanın bir sonraki faiz kararı 20 Mart'ta açıklanacak.