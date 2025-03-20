İngiltere faizi sabit tuttu

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üyenin politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutma, bir üyenin de yüzde 4,25'e düşürme yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

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Son iki yıldaki dezenflasyon sürecinde önemli aşama kaydedildiği ifade edilen açıklamada, bu ilerlemenin PPK'nin kalıcı enflasyonist baskıları azaltmaya devam etmek için politika faizini kısıtlayıcı seviyede tutarken politika kısıtlamasını kademeli şekilde gevşetmesine izin verdiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, yıllık enflasyonun Aralık 2024'teki yüzde 2,5 seviyesinden ocakta yüzde 3'e çıkarak öngörülenin biraz üzerinde gerçekleştiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi fiyat ve ücret baskıları azaltmakla birlikte, bir miktar yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel enerji fiyatları son dönemde gerilemesine rağmen geçen yılki seviyelerinin üzerinde ve enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,75'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu seviyenin ardından enflasyonun düşmesi beklenirken, PPK daha kalıcı enflasyonist baskılara ilişkin işaretleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, son toplantıda politika faizinin yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutulması kararı alındı."

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PPK'nin enflasyonun orta vadeli görünümüne dayalı hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Para politikası kısıtlamalarının daha fazla geri çekilmesine yönelik kademeli ve dikkatli bir yaklaşım uygundur. Arza kıyasla talepte daha büyük veya daha uzun süreli bir zayıflık olması halinde, bu durum enflasyonist baskıları azaltabilir ve politika faizinde daha az kısıtlayıcı bir patika izlenmesini gerektirebilir. Arzın talebe kıyasla daha kısıtlı olması ve TÜFE enflasyonundaki kısa vadeli artışla ilgili ikinci tur etkiler de dahil olmak üzere yurt içi ücret ve fiyatlarda daha fazla kalıcılık olması halinde, bu durum nispeten daha sıkı bir para politikası patikasını gerektirecektir.

Kurul, enflasyonun kalıcılığına ilişkin riskleri ve ekonomideki toplam arz ve talep dengesi hakkında kanıtların neler ortaya koyabileceğini yakından izlemeye devam edecektir. Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecektir. Kurul, para politikasının kısıtlayıcılığının uygun derecesine her toplantıda karar verecektir."

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"POLİTİKA FAİZİNİN HALA KADEMELİ OLARAK DÜŞME EĞİLİMİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamada ayrıca İngiltere'de iş dünyası anketlerinin ekonomik büyümede zayıflığa işaret ettiği kaydedilirken, küresel ticaret politikasında artan belirsizlikler ve ABD'nin bazı ülkelere karşı duyurduğu gümrük tarifelerine işaret edildi.

Jeopolitik belirsizliklerin de arttığı ve finansal piyasa oynaklığı göstergelerinin küresel çapta yükseldiği anımsatılan açıklamada, BoE Başkanı Bailey'in karar sonrası değerlendirmelerine yer verildi.

Şu anda birçok ekonomik belirsizlik olduğunu belirten Bailey, "Politika faizinin hala kademeli olarak düşme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz ancak bugün faizi yüzde 4,5'te sabit tuttuk. Altı haftada bir yaptığımız faiz belirleme toplantılarının her birinde küresel ve yerel ekonomilerin nasıl geliştiğine çok yakından bakacağız. Ne olursa olsun, bizim görevimiz enflasyonun düşük ve istikrarlı kalmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.