İngiltere'de iş gücü piyasası güçleniyor

İngiltere Merkez Bankası'nın iş gücü piyasasında devam eden enflasyon baskısının bir başka işareti olarak görebileceği anket işverenlerin ekonomiyle ilgili endişeleri nedeniyle daimi işçi alımlarının geçen ay da daralmaya devam ettiğini ancak kasım ayına göre daha az şiddetli olduğunu gösterdi.

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REC'in CEO'su Neil Carberry, "İş gücü piyasamızdaki yavaşlama biraz hafifliyor gibi görünüyor. Aralık ayının işverenlerin faaliyetlerini genellikle yeni yıla erteledikleri bir dönem olduğu düşünüldüğünde bu durum iş gücü piyasasının mevcut ekonomik fırtınayı atlattığına dair olumlu bir işarettir" dedi.

Daimi ve geçici pozisyonlarda yeni işe alınanlara ödenen ücretler aralık ayında, kasım ayına kıyasla daha hızlı arttı, ancak daimi personel için artış Mart 2021'den bu yana en zayıf ikinci artış oldu.

REC anketi boş pozisyonların dört ay içinde üçüncü kez düştüğünü ve kasım ayındaki yaklaşık üç yıllık rekor genişlemeden daha yavaş bir hızda olsa da, işleri dolduracak adayların mevcudiyetinin yeniden arttığını gösterdi.

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Anket yaklaşık 400 işe alım ajansından 6 Aralık - 18 Aralık tarihleri arasında toplanan yanıtlarla hazırlandı.