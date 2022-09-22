İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

Para Politikası Komtesi'nin 9 üyesinin tamamı da faiz artırımı yönünde oy verirken, 50 baz puan 4'e karşı 5 oyla belirlendi.

Üyelerden Jonathan Haskel, Catherine Mann ve Dave Ramsden faizin 75 baz puan, Swati Dhingra ise 25 baz puan artırılması yönünde oy verdi.

MPC enflasyonun ekim ayında yüzde 11'in altında tepe yapacağını öngördü. Ağustos toplantısında enflasyonun ekim ayında da yüzde 13,3 seviyesinde tepe yapacağı öngörülmüştü.

BoE enflasyonun düşmeye başlamadan önce bir kaç ay yüzde 10'un üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörürken, 3'üncü çeyrek için GSYH büyüme beklentisini yüzde 0,4'ten yüzde -0,1'e indirdi. Bu tahmin gerçekleşir ise İngiltere ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmış olacak ve resesyonun teknik tanımını karşılamış olacak.

MPC ağustos ayında açıklandığı şekilde portföyündeki devlet tahvili miktarırın azaltılmasına toplantıdan sonra başlanması konusunda da anlaştı.

Tahvil pozisyonu gelecek 12 ayda aylık 80 milyon sterlin azaltılacak.