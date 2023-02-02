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İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırdı.

02.02.2023 - 15:02 | | UZMANPARA
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkardı.

Piyasalarda beklenti de BoE'nin politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

BoE bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmış ve yüzde 3.50 seviyesine çıkarmıştı.

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