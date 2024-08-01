Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere Merkez Bankası faiz indirdi
HaberlerUzmanparaİngiltere Merkez Bankası faiz indirdi

İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi 16 yılın en yüksek seviyesinden düşürdü.

01.08.2024 - 14:04 | | Foreks Haber
İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi

BoE, faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5'e indirdi.

Haberin Devamı

Para Politikası Komitesi kararı beklendiği gibi 5-4'lük bir çoğunlukla alabildi. Karara öncülük eden Başkan Andrew Bailey, BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin ileriye dönük olarak temkinli hareket edeceğini söyledi.

Bailey yaptığı açıklamada “Enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Haziran ayında BoE, 7'ye 2 oyla faizleri sabit tutma kararı almıştı.

BoE, enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan sert düşüşlerin etkisinin azalmasıyla manşet enflasyonun yılın son çeyreğinde %2,75'e yükselmesini, 2026'nın başlarında %2'lik hedefine dönmesini ve daha sonra bu oranın altına inmesini bekliyor.

Yaklaşık %6'lık ücret artışı, BoE'nin %2'lik enflasyonla tutarlı olarak gördüğü oranın neredeyse iki katı ancak merkez bankasının beklentileri doğrultusunda yavaşlıyor.

Haberin Devamı

BoE, enflasyon baskılarının daha kalıcı olabileceği ve enflasyonu ana tahmininden daha uzun süre hedefin üzerinde tutabileceği riskini kabul etti.

Hayatını kaybeden Rüveyda organlarıyla 2 hastaya umut oldu!

Hayatını kaybeden Rüveyda organlarıyla 2 hastaya umut oldu!

4 kişiyi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabından pişkin savunma

4 kişiyi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabından pişkin savunma