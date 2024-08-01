İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi

BoE, faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5'e indirdi.

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Para Politikası Komitesi kararı beklendiği gibi 5-4'lük bir çoğunlukla alabildi. Karara öncülük eden Başkan Andrew Bailey, BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin ileriye dönük olarak temkinli hareket edeceğini söyledi.

Bailey yaptığı açıklamada “Enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Haziran ayında BoE, 7'ye 2 oyla faizleri sabit tutma kararı almıştı.

BoE, enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan sert düşüşlerin etkisinin azalmasıyla manşet enflasyonun yılın son çeyreğinde %2,75'e yükselmesini, 2026'nın başlarında %2'lik hedefine dönmesini ve daha sonra bu oranın altına inmesini bekliyor.

Yaklaşık %6'lık ücret artışı, BoE'nin %2'lik enflasyonla tutarlı olarak gördüğü oranın neredeyse iki katı ancak merkez bankasının beklentileri doğrultusunda yavaşlıyor.

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BoE, enflasyon baskılarının daha kalıcı olabileceği ve enflasyonu ana tahmininden daha uzun süre hedefin üzerinde tutabileceği riskini kabul etti.