İngiltere nisan ayında bütçe açığı verdi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verdiği bilgiye göre nisan ayında 25,56 milyar sterlin bütçe açığı oluştu. Mart ayında açık 20 milyar 843 milyon sterlin seviyesindeydi.

Ekonomistler İngiltere'de nisan ayında 19,75 milyar sterlin bütçe açığı bekliyordu.

Nisan ayında kamu sektörü net borçlanması mart ayındaki 20,02 milyar sterlinden 24 milyar 739 milyon sterlin seviyesine yükseldi.

Nisan ayında merkezi hükümetin net borcu 2 trilyon 537 milyar sterlin ile GSYH'nin yüzde 99,2'sine ulaştı.