İngiltere pandemiden bu yana ilk kez küçüldü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada ilk çeyrekte yüzde 0,8 büyüyen İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldığını duyurdu. Analistler yüzde 0,2 daralma olmasını öngörüyordu.

Ekonomideki daralmada en büyük etki perakende satışlardaki yavaşlamadan kaynaklandı. İmalat sektörü de bu dönemde düştü.

BloombergHT'de yer alan habere göre enflasyondaki yükseliş ve enerji fiyatlarının ekim ayında yaşadığı dikkat çekici sıçrama ile birlikte İngiltere Merkez Bankası ülke ekonomisinin bu yılın sonunda bir durgunluğa girmesini ve 2024 yılının ikinci yarısına kadar büyümemesini bekliyor.

Ekonomi haziran ayında ise yüzde 0,6 daraldı.