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İngiltere sermaye kazancı vergisini artıracak

İngiltere hisse satışlarında sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek.

17.10.2024 - 09:52 | | Foreks Haber
İngiltere sermaye kazancı vergisini artıracak

Times gazetesinin haberine göre İngiltere, 30 Ekim'de yapılacak bütçe açıklamasında hisse senedi ve diğer varlıkların satışında ödenecek sermaye kazancı vergisi oranını artıracak.

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Kaynak belirtilmeyen haberde ayrıca, ikinci konutların satışından alınan sermaye kazancı vergisi oranlarının artmayacağı, ancak sermaye kazancı rejimindeki bazı mevcut kolaylıkların gelir artırmaya yardımcı olmak için kesileceği belirtildi.

Yüksek gelirli vergi mükellefleri için mevcut sermaye kazancı vergisi oranı, varlığın türüne bağlı olarak %20 ila %28 arasında değişiyor. Hisse senedi satışlarında bu oran yüksek gelirliler için halen %20.

Bu hafta başında Başbakan Keir Starmer, bu ayki bütçede sermaye kazancı vergisi oranının %39'a kadar yükseltileceği yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu söyledi.

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