'İngiltere ücret-fiyat sarmalı yaşıyor'
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey bir yıldan uzun süredir yaptıkları uyarıların gerçekleştiğini, BoE'nin yaptığı 12 faiz artırımına rağmen İngiltere'nin şu anda bir ücret-fiyat sarmalı yaşamakta olduğunu söyledi.
18.05.2023 - 14:14 |
Yurt içi ücret büyümesi ve fiyat belirlemelerinin de aralarında olduğu alanlarda bir ısrar, inat olduğunu ifade eden Bailey, iş gücü piyasasının da önceden öngördüklerinden daha yavaş şekilde gevşemekte olduğunu vurguladı.
Ücret büyümesi ve hizmet fiyat enflasyonunun BoE'nin tahmin ettiği gibi gerçekleştiğini anlatan Bailey, ancak ücretlerde büyümede bir yavaşlamanın işaretlerini gördüklerini, hizmet enflasyonunun yüksek seyretmeyi sürdürdüğünü de vurguladı.
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