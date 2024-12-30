İngiltere'de 170.000 mağaza çalışanı işini kaybetti

Homebase ve The Body Shop gibi büyük zincirlerin çöküşü binlerce işi riske attı ve 2024 yılında 169.395 perakende işinin ortadan kalkmasına katkıda bulundu. Bu, 2023 seviyelerine göre %42 artış anlamına geliyor.

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Perakende Araştırma Merkezi tarafından derlenen yıl sonu rakamları, perakendecileri karantina sırasında mağazalarını kapatmaya zorlayan Covid-19 salgını sonrasında 2020'de 200.000'den fazla işin kaybedilmesinden bu yana en yüksek yıllık okumayı kaydetti.

Merkez, 2024 yılında 38 büyük perakendecinin yönetime geçtiğini ve aralarında Lloyds Pharmacy, Carpetright ve Ted Baker gibi tanınmış isimlerin de bulunduğunu belirtti.

2024 yılında perakende sektöründeki iş kayıplarının yaklaşık üçte birini (toplam 55.914) yönetim oluştururken, geri kalanı büyük perakendecilerin maliyet düşürme programları ya da karlı olmayan mağazaları kapatan küçük bağımsız mağazalar nedeniyle gerçekleşti.