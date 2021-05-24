Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de 300 milyon sterlinlik 'şarj' yatırımı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de 300 milyon sterlinlik 'şarj' yatırımı
ABONE OL

İngiltere'de 300 milyon sterlinlik 'şarj' yatırımı

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktası kurulması için 300 milyon sterlinlik yatırım kararı alındığını duyurdu.

24.05.2021 - 17:23 | | AA
İngiltere'de 300 milyon sterlinlik 'şarj' yatırımı

Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığı belirtildi.

Karbon emisyonunun azaltılması ve elektrikli araçların kullanımının artırılması amacıyla ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktasının kurulacağı bildirilen açıklamada, bunun için 300 milyon sterlinlik ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sürücüler benzin ve dizelle çalışan araçlardan elektrikli araçlara geçiş yaparken, İngiltere'de yeni elektrik talebinin desteklenebilmesi için kablo ve diğer altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi

    Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi

    Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

    Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

    Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

    Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

    Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

    Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

    Trump’a 22.9 milyonluk dolarlık 'Çin virüsü' davası

    Trump’a 22.9 milyonluk dolarlık 'Çin virüsü' davası

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

    24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

    Sıradaki Haber
    Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

    Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

    Sıradaki Haber
    Lavlarla mücadele ettiler

    Lavlarla mücadele ettiler

    Sıradaki Haber
    Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

    Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

    Sıradaki Haber