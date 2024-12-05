İngiltere'de 4 yeni otomobilden biri elektrikli
İngiltere'de trafiğe çıkan her 4 yeni otomobilden birinin tamamen elektrikli olduğu bildirildi.
05.12.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
İngiltere'de trafiğe çıkan her 4 yeni otomobilden birinin elektrikli olduğu belirtildi. New AutoMotive tarafından açıklanan verilere göre, rakamlar elektrikli araçlar için yaklaşık iki yıldır en yüksek aylık pazar payını temsil ediyor.
Haberin Devamı
Kasım ayı rakamları, ülkenin elektrikli araç satış kotası kapsamında üreticilerin bu yıl ulaşması gereken %22'lik hedefin önünde yer alıyor.
Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği resmi Kasım ayı satış sonuçlarını bugün açıklayacak.