İngiltere'de 4 yeni otomobilden biri elektrikli

İngiltere'de trafiğe çıkan her 4 yeni otomobilden birinin elektrikli olduğu belirtildi. New AutoMotive tarafından açıklanan verilere göre, rakamlar elektrikli araçlar için yaklaşık iki yıldır en yüksek aylık pazar payını temsil ediyor.

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Kasım ayı rakamları, ülkenin elektrikli araç satış kotası kapsamında üreticilerin bu yıl ulaşması gereken %22'lik hedefin önünde yer alıyor.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği resmi Kasım ayı satış sonuçlarını bugün açıklayacak.