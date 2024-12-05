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Uzmanparaİngiltere'de 4 yeni otomobilden biri elektrikli
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İngiltere'de 4 yeni otomobilden biri elektrikli

İngiltere'de trafiğe çıkan her 4 yeni otomobilden birinin tamamen elektrikli olduğu bildirildi.

05.12.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
İngiltere'de 4 yeni otomobilden biri elektrikli

İngiltere'de trafiğe çıkan her 4 yeni otomobilden birinin elektrikli olduğu belirtildi. New AutoMotive tarafından açıklanan verilere göre, rakamlar elektrikli araçlar için yaklaşık iki yıldır en yüksek aylık pazar payını temsil ediyor.

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Kasım ayı rakamları, ülkenin elektrikli araç satış kotası kapsamında üreticilerin bu yıl ulaşması gereken %22'lik hedefin önünde yer alıyor.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği resmi Kasım ayı satış sonuçlarını bugün açıklayacak.

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