İngiltere'de araç üretimi mart ayında arttı

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), geçtiğimiz ay bir yıl öncesine göre %17,1 artışla toplam 79.018 otomobil, kamyonet, kamyon, taksi, otobüs ve yolcu otobüsü üretildiğini söyledi. Mart ayındaki büyümeye rağmen, İngiltere araç üretimi, ABD'nin yeni gümrük tarifesi duyurularına ilişkin endişelerin gölgelediği ilk çeyrekte %6,3 düştü.

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SMMT, "ABD talebinin diğer pazarlar ve tedarik zincirleri üzerinde zincirleme etkilerle zayıflaması muhtemel olduğundan, üreticiler ikinci çeyreğe girerken önemli bir belirsizlikle karşı karşıya" dedi.