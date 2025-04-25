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İngiltere'de araç üretimi mart ayında arttı

İngiltere, Mart ayında yurt dışında İngiliz yapımı otomobillere ve yurt içinde ticari araçlara olan talebin artmasıyla daha fazla araç üretti, ancak bu üretimdeki üç aylık düşüşü engellemeye yetmedi.

25.04.2025 - 09:41 | | Foreks Haber
İngiltere'de araç üretimi mart ayında arttı

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), geçtiğimiz ay bir yıl öncesine göre %17,1 artışla toplam 79.018 otomobil, kamyonet, kamyon, taksi, otobüs ve yolcu otobüsü üretildiğini söyledi. Mart ayındaki büyümeye rağmen, İngiltere araç üretimi, ABD'nin yeni gümrük tarifesi duyurularına ilişkin endişelerin gölgelediği ilk çeyrekte %6,3 düştü.

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SMMT, "ABD talebinin diğer pazarlar ve tedarik zincirleri üzerinde zincirleme etkilerle zayıflaması muhtemel olduğundan, üreticiler ikinci çeyreğe girerken önemli bir belirsizlikle karşı karşıya" dedi.

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