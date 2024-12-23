İngiltere'de emlak satışları hızlandı

Zoopla'nın verilerine göre alıcılar önümüzdeki Nisan ayından itibaren damga vergisindeki artıştan kaçınmak için acele ederken, İngiltere'de anlaşmaya varılan emlak satışları 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre neredeyse üçte bir oranında arttı.

Haberin Devamı

Emlak portalı tarafından yapılan araştırmaya göre 14 Aralık itibarıyla 283.000 adet üzerinde anlaşmaya varılmış ancak henüz tamamlanmamış satış bulunuyor. Bu rakam son dört yılın en yüksek satış rakamına işaret ediyor ve 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 30 artış gösteriyor.

Alıcıların talepleri ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Şirket bu iki eğilimi, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim bütçesinde açıkladığı damga vergisi artışına bağladı.

Zoopla'da yönetici direktör olan Richard Donnell şunları söyledi: "2025'in ilk yarısında tamamlanacak büyük bir satış hattı var ve birçoğu önümüzdeki Nisan ayından itibaren daha yüksek damga vergisi maliyetlerinden kaçınmayı umuyor. Alıcılar ve satıcılar, daha yüksek ipotek oranları karşısında hareketlerini erteledikten sonra 2024'te konut piyasasına geri döndü."