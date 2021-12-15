İngiltere'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 4,2 yükselmişti. Ekonomistler kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,7 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yayımladığı raporda İngiltere'de enflasyonun 2022 yılı ikinci çeyrekte yüzde 5,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıkacağını öngörmüştü.

Kasım ayında İngiltere'de enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE yıllık yüzde 4 arttı. Kasım ayında yaşanan bu artış, 1982 yılından bu yana görülen en büyük yükseliş oldu. Ekim ayında çekirdek TÜFE yıllık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.