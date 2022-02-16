Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon ocak ayında son 30 yılın zirvesine çıktı. Aralık ayında yüzde 5,4 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 5,5'e yükseldi.

16.02.2022 - 10:34 |
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Ekonomistler ocakta enflasyonun aralık ayına göre değişmemesini bekliyordu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Baş Ekonomisti Grant Fitzner yaptığı açıklamada, "Giyim ve ayakkabı fiyatları enflasyonu yukarı itti ve ocak ayında geleneksel fiyat düşüşleri 1990'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

Ocak ayında çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 4,4 oldu. Beklenti yıllık çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,3 olması yönündeydi.

Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Esnafa elektrik müjdesi! Bakan Dönmez indirim oranını açıkladı
Yazarken iyi düşünün! Hapis cezası var
Sağır ve dilsiz Eda’nın ormanda cesedi bulundu! Sır perdesi aralandı
Türkiye'ye yaklaşıyor! Dev kütle uyduda göründü
Rusya'nın 'Elon Musk'ı yaptı! Saatte 18 bin kilometreyle gidecek
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! 10 milyon Euro...
Bu kez Simpsonlar değil! Sosyal medya çalkalanıyor, Putin...
Gelinlik bakan Gökçe Bahadır düğün tarihini açıkladı
Erdoğan açıkladı! Açılış tarihi öne çekildi
Doğal gaz fatura desteği için başvuru tarihi belli oldu!
Survivor'da şok veda! Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
Hull City'de Allahyar şoku! F.Bahçe'den kiralandı ama...
Kimseye söyleyemiyorlar! Doğumdan sonra babalara dikkat
Bu görüntüler ortalığı karıştırdı! Canlı canlı gömdüler
Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Esnafa elektrik müjdesi! Bakan Dönmez indirim oranını açıkladı
Esnafa elektrik müjdesi! Bakan Dönmez indirim oranını açıkladı
Yazarken iyi düşünün! Hapis cezası var
Yazarken iyi düşünün! Hapis cezası var
Sağır ve dilsiz Eda’nın ormanda cesedi bulundu! Sır perdesi aralandı
Sağır ve dilsiz Eda’nın ormanda cesedi bulundu! Sır perdesi aralandı
Türkiye'ye yaklaşıyor! Dev kütle uyduda göründü
Türkiye'ye yaklaşıyor! Dev kütle uyduda göründü
Rusya'nın 'Elon Musk'ı yaptı! Saatte 18 bin kilometreyle gidecek
Rusya'nın 'Elon Musk'ı yaptı! Saatte 18 bin kilometreyle gidecek
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! 10 milyon Euro...
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! 10 milyon Euro...
Bu kez Simpsonlar değil! Sosyal medya çalkalanıyor, Putin...
Bu kez Simpsonlar değil! Sosyal medya çalkalanıyor, Putin...
Gelinlik bakan Gökçe Bahadır düğün tarihini açıkladı
Gelinlik bakan Gökçe Bahadır düğün tarihini açıkladı
Erdoğan açıkladı! Açılış tarihi öne çekildi
Erdoğan açıkladı! Açılış tarihi öne çekildi
Doğal gaz fatura desteği için başvuru tarihi belli oldu!
Doğal gaz fatura desteği için başvuru tarihi belli oldu!
Survivor'da şok veda! Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
Survivor'da şok veda! Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
Hull City'de Allahyar şoku! F.Bahçe'den kiralandı ama...
Hull City'de Allahyar şoku! F.Bahçe'den kiralandı ama...
Kimseye söyleyemiyorlar! Doğumdan sonra babalara dikkat
Kimseye söyleyemiyorlar! Doğumdan sonra babalara dikkat
Bu görüntüler ortalığı karıştırdı! Canlı canlı gömdüler
Bu görüntüler ortalığı karıştırdı! Canlı canlı gömdüler