İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Ekonomistler ocakta enflasyonun aralık ayına göre değişmemesini bekliyordu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Baş Ekonomisti Grant Fitzner yaptığı açıklamada, "Giyim ve ayakkabı fiyatları enflasyonu yukarı itti ve ocak ayında geleneksel fiyat düşüşleri 1990'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

Ocak ayında çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 4,4 oldu. Beklenti yıllık çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,3 olması yönündeydi.