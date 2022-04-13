İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de tüketici fiyatları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Beklenti yüzde 6,7 yükseliş olacağı yönündeydi.

Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Ekonomistler ise yüzde 0,8 artış bekliyordu.

Çekirdek tüketici fiyatları da mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,7 arttı. Martta fiyatların şubat ayına göre yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,4 yükseleceği tahmin ediliyordu.

İngiltere'de mart ayında perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 ve yıllık yüzde 9 yükseldi.

Girdi üretici fiyatlarının aylık yüzde 5,2 ve yıllık yüzde 19,2 arttığı mart ayında çıktı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2 ve yıllık yüzde 11,9 yükseldi.