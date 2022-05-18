İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre bu 1982 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu.

Beklenti nisan ayında tüketici fiyatlarında yüzde 9,1 artış olacağı yönündeydi.

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

Enerji, gıda ve alkol-tütün hariç fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 arttı. Beklenti aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,2 yükseliş olacağı yönündeydi.

Nisan ayında perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükseldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin çok zorlu bir ekonomik durumda olduğunu söyledi.

Truss, "Bazı çok ciddi küresel ters rüzgarlar ile karşı karşıyayız. Enflasyon aşırı yüksek" dedi.