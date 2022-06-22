İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Mayıs ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükseldi. Nisan ayında yıllık fiyat artışı yüzde 9 olmuştu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada "Gıda fiyatlarında devam eden artışlar ve yüksek petrol fiyatları bu yıl geçen yıldan daha az artan giyim eşyası, bilgisayar oyunu fiyatlarında düşüş ile dengelenmeye çalışıldı" denildi.

Mayıs ayında enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında çekirdek enflasyon yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçmişti.