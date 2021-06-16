Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere’de enflasyon arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere’de enflasyon arttı

İngiltere’de enflasyon arttı

İngiltere’de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

16.06.2021 - 13:25 | | AA
İngiltere’de enflasyon arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.

Ülkede bir önceki ayda (nisan) TÜFE yüzde 1,5'lik artış göstermişti.

Mayıs ayına ilişkin ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 1,8 artış kaydetmesi yönündeydi.

İngiltere’de verilerle birlikte enflasyon İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Başekonomisti Grant Fitzner, “Enflasyon mayıs ayında yeniden artarak 2019 yılının yaz döneminden bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı.” ifadesini kullandı.

Fitzner, “Mayıs ayında enflasyonda görülen artışta akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Sezon indirimlerinin azalmasıyla artan giyim fiyatları da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.” yorumunu yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    Kedileri yediğini itiraf etti! Kirli geçmişi ortaya çıktı

    Kedileri yediğini itiraf etti! Kirli geçmişi ortaya çıktı

    Esnafta "Babalar Günü" beklentisi

    Esnafta "Babalar Günü" beklentisi

    ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti

    ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti

    Ataşehir'deki gasp dehşeti! 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti

    Ataşehir'deki gasp dehşeti! 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti

    Son dakika: Biden - Putin görüşmesi başladı!

    Son dakika: Biden - Putin görüşmesi başladı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat açıklanacak? 16 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman, ikramiye ne kadar?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat açıklanacak? 16 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman, ikramiye ne kadar?

    Sıradaki Haber
    Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Her ay 20 TL artıyor

    Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Her ay 20 TL artıyor

    Sıradaki Haber
    Bir günde aşı rekoru kırıldı

    Bir günde aşı rekoru kırıldı

    Sıradaki Haber
    Ataşehir'deki gasp dehşeti! 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti

    Ataşehir'deki gasp dehşeti! 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti

    Sıradaki Haber