İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

Ekonomistler İngiltere'de tüketici fiyatlarının mayıs ayında, nisan ayına göre yüzde 0,5, çekirdek tüketici fiyatlarının yüzde 0,6 artmasını bekliyordu.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 8,7 ile yüzde 8,4 seviyesindeki beklentileri aşarken, çekirdek enflasyon da yüzde 7,1 oldu. Beklenti yüzde 6,8 olacağı yönündeydi.

Nisan ayında manşet enflasyon yüzde 8,7 ve çekirdek enflasyon yüzde 6,8 olmuştu.

Perakende fiyatların yıllık yüzde 11,3 arttığı mayıs ayında, üretici girdi fiyatları ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Beklenti fiyatların yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Nisan ayında üretici girdi fiyatları yüzde 3,9 artış göstermişti.