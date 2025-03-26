İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında geldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Buna göre, yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,8 ölçüldü. Beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 3 olacağı yönündeydi. Enflasyon yıllık bazda Ocak 2025'te ise yüzde 3 olarak hesaplanmıştı.

Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 olurken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5'te sabit kaldı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, giyim ürünleri fiyatlarındaki düşüşün enflasyonda aşağı yönlü eğilimine katkı sağladığını belirtti.