İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

Martta aylık bazda tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Piyasalarda beklenti mart ayında enflasyonun yüzde 0.5 oranında artacağı yönündeydi.

Şubat ayında yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon mart ayında yüzde 10.1 seviyesine indi. Piyasalar yıllık enflasyonun yüzde 9.8 seviyesinde gelmesini bekliyordu.

Enflasyon ekim ayıda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Mart ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak yüzde 6,2 oldu. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Perakende fiyat endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, yıllık yükseliş de yüzde 13,3 olan beklentinin üzerinde yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.